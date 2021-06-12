İsmi Bu Caddede Yaşayacak

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun isminin Fatih Mahallesi Edirne Olimpik Yüzme Havuzu önündeki caddeye verilmesi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilmişti.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun isminin Fatih Mahallesi Edirne Olimpik Yüzme Havuzu önündeki caddeye verilmesi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilmişti. Naim Süleymanoğlu'nun isminin Edirne'de yaşayacağı caddenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Muharrem Erkek ile CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım Mümün ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

Bu özel ve anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne 8 bin 300 yıllık geçmişi ile tarihte birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış ve 1361'den bu yana da Türk'ün, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya açılan kapısı, batı sınırı ve Mustafa Kemal'in yıkılmaz bir serhadı olarak burada varlığını sürdürmektedir. Elbette bölgemizdeki insanların birçoğunun kökenine baktığımızda karşınıza Balkan coğrafyası çıkar. Nereli olduğumuz bazen çok önemlidir, bazen çok değildir. Ama nasıl yaşadığımız, yaşadığımız topluma hangi değerleri kazandırdığımız, onları varlığımızla yaptığımız çalışmalarla, insanlık tarihine kazandırdığımız değerlerle yaşatmamız çok daha önemlidir. Naim Süleymanoğlu Bulgaristan Kırcaali Mestanlı'da doğduğunda o günkü şartları hepimiz biliyoruz. Bunları tekrarlamayacağım. Azınlık şartları içeresinde yaşayan küçücük bir çocuk, 9 yaşında haltere başlar ve 15 yaşında yaşı büyütülerek ilk dünya rekorunu kırar" diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun 50 yıllık kısacık yaşamında elde ettiği başarılarının yanında çok da konuşulmayan çok muhteşem bir rekorunun daha olduğunu belirten Gürkan, ", Naim Süleymanoğlu aynı zamanda dnemin baskıcı totaliter rejiminin o baskılarına karşı koyarak, Bulgaristan Türklerimizim bir umudu, umuda açılan bir penceresi olmayı başarmıştır" dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun sadece sporculuğu ile değil yiğitliği, cesareti ve liderliği ile de Bulgaristan Türklerinin ışığı ve inancı olduğunu belirten Gürkan, "Onun bu başkaldırısının ardından Bulgaristan Türklerinin büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Bu topraklar, demokrasiye bir adım atmış ise Bulgaristan'ın totaliter rejimden demokratik yönetime dönmüşse bunda Naim Süleymanoğlu'nun ismi tarihin altın sayfasında yerini almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Dünya spor tarihine ve dünya insan hakları tarihine unutulmaz bir isim olarak geçen Naim Süleymanoğlu'nun isminin yaşatılacak olmasından ayrı bir onur ve gurur duyduklarını belirten Gürkan, "CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın dilekçesi geldiğinde bu duygu ve düşüncelerle meclisimizde görüştük. ve meclisimizde grubu bulunan tüm partilerdeki meclis üyelerinin oy birliğiyle Naim Süleymanoğlu'nun isminin bu caddede yaşatılması karar verildi. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum " ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir başkent eski de olsa başkenttir. İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'nın başkenti olan Edirne, tarihi dokusu, huzuru ile bu sözün canlı kanıtıdır" ifadelerine yer verdi.

Naim Süleymanoğlu'nun baskıcı bir rejime başkaldırdığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Naim Süleymanoğlu 1986'da baskıcı rejimden kaçarak ata topraklarına dönmüştür. Bu irticayı sağlayan dönemin Başbakanı Sayın Turgut Özal'ı da huzurlarınızda rahmetle anmak istiyorum. Naim, 1989'da olimpiyat şampiyonu olduğunda yendiği sadece rakipleri değildir. Dünyadaki tüm baskıcı rejimlerdir" diyerek, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bir değeri olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlayarak, "Burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Ben de bir Muhacirim. Annemin Selanik doğumlu olması her zaman benim için büyük bir gurur oldu. Onun için bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında Yurtta barış, dünyada barış temelinde; aklın ve bilimin rehberliğinde yürümemiz ve Cumhuriyeti'mizi demokrasi ile taçlandırarak, çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmamız çok önemli. Bunu hep birlikte kararlıkla başaracağımıza inancımız tam. Naim Süleymanoğlu büyük bir sporcudan öte büyük bir kahramandı. Ben Naim Süleymanoğlu'nu izlerken şunu hissederdim; o halter kaldırmıyordu, insan hak ve özgürlükleri için, barış için, kardeşlik için dünyayı kaldırıyordu. Büyük bir mesaj veriyordu dünyaya ve bu mesajlar bizim için çok anlamlı ve değerliydi. Edirne'de önemli bir caddede adının yayacak olması da çok önemli" diye konuştu.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun isminin Edirne'de yaşayacağı caddenin açılışına katılmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirten Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım Mümün, "Bizi bu anlamlı açılışa davet ettiklerinden dolayı Edirne Belediyesi'ne ve değerli Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ediyorum. Mestanlı'nın fahri vatandaşı olan ve gönlümüzde yaşayan Naim Süleymanoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Naim'in başarılarının o dönemde balkanlarda yaşamakta olan soydaşlarımıza büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve tarih boyunca tutsak olmamış bir milletin baş kaldırısının simgesi haline geldiğini belirten CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da "Bizler CHP olarak yakın tarihimize altın harfler ile yazılmış bu başkaldırının Edirne'de bir simgesi olmadığının farkına vardık be belediyemize konu ile ilgili başvurumuzu yaptık. Başvurumuz sonrası belediye meclisimizin oyları ile Naim Süleymanoğlu isminin Edirne'de yaşatılması için ilk adım atılmış oldu. Günümüzde balkan coğrafyasında yaşamakta olan soydaşlarımız ile ilgili de tavrımız açık ve nettir. Balkanlardaki kırmızı çizgimiz bölgede yaşayan soydaşlarımızdır. Soydaşlarımızın hak ve hukuku bizler için ideolojik ve siyasi çekişmelerin her zaman önündedir ve önünde olacaktır" diye konuştu.

Törende konuşan Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğu, Trakya'nın güzel bir caddesine ağabeysinin isminin verilmesinden dolayı onur duyduklarını belirterek, "İnşallah Türk gençliğine örnek olurlar ve ağabeyimin yolundan giderler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre