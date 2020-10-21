Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir
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Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir

21.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:22

Artan koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak gündeme gelen tedbir söylentileri sonrasında Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma kısıtlaması ve hatta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşünülüyor" dedi.

Türkiye'de Eylül ayından beri günlük vaka sayısının 1000'in üzerinde seyrettiği koronavirüs salgınıyla ilgili kritik bir iddia İngiltere merkezli Reuters haber ajansından geldi. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar gündemde olduğunu söyledi.

"TOPLAM VAKA, GÜNLÜK SAYININ 5 KATI"

İsmini açıklamayan yetkili, "Toplam Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı. Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir" dedi.

EKONOMİNİN KORUNMASI ÖNCELİKLİ

Pazartesi günü 2.026 yeni vakanın açıklanmasından sonra Reuters'a konuşan yetkili, okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşanacağının izleneceği ve buna göre bir karar alınacağını dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili semptom göstermeyen çok insanın olduğunu söylerken, "Vaka sayısının, hasta olan sayısından 5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Eğer bu trend devam ederse bazı önlemler alınacaktır" dedi. Bu yetkili, yeni sokağa çıkma yasağının daha dar ölçekli olacağını dile getirerek ekonominin korunmaya çalışılacağını aktardı.

"YASAKLAR İÇİN ÇOK BEKLEMEYECEĞİZ"

Yetkili, "Gündemimizdeki yasaklar, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz" ifadesini kullandı. Reuters'a konuşan bir başka yetkili de, Ankara ve İstanbul'da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerken bütün ülke genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını öne sürdü. Orhan Coşkun ve Nevzat Devranoğlu imzalı haberde, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin sorulara yanıt vermediği belirtildi.

TÜRKİYE'DE 9445 İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünya çapında 40 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsün en çok görülüğü ülkeler ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve İspanya. Birçok ülkede aşı ve ilaç için çalışmalar son hızla devam ederken, Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya çapında 1.1 milyonu geçti. Türkiye'de de güncel verilere göre 351.413 insanda korona tespit edilirken 9445 insan koronaya bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir

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Haber Yorumları (21)
HE ÖYLEDİR: evet korona olmasaydı mart ayından beri ölen sayımız 0 olacaktı hiç kimse ölmeyecekti kimse ölmesin ülkemiz 5 trilyon kişi ile dünyanın en güçlü ülkesi olsun
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REUTERS: adını vermek istemeyen izleyici:)
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MERT ÖREN: İlk başta maske zararlı deniyordu. Şimdi maskesiz hayat olmaz . Cezası bile var. İlk başta evden çıkmayın deniyordu şimdi ise okulları iki günde olsa kesinlikle açacağız. Çocukları Evde mevde oturtmak yok. Ya bir şeyler dönüyor da vatandaşa bir şeyler aksedilmiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Bana İki bin yirmide ölmez isek bir daha zor ölürüz gibi geliyor.
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