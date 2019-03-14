İsmet Yıldırım: "İstanbullular Binali Beyi, Yüksek Bir Oyla Seçecek"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "İstanbul'da bizim halkımız Binali beyi en büyük oyla, kahir ekseriyetle, yani Cumhur İttifakı'nın aldığı bir oyun üstünde bir oyla ben inanıyorum ki seçecektir" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Kars Ardahan Iğdırlılar Gönülden Gönüle Programı'na katıldı. Burada vatandaşlarla buluşan Yıldırım, salonda bulunanları tek tek selamladı. Programda konuşma yapan İsmet Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan sonra halkın desteği ile ortaya çıktığını belirterek, "Cumhur ittifakımızla yeniden bir yola girdik. Türkiye yeni sistemle, yeni Cumhurbaşkanımız ile birlikte bundan sonra Cumhur İttifakı, yani tek vatan diyenle, tek bayrak diyenle, tek devlet diyenle ve tek millet diyenle bir arada olacak. ve onunla ilelebet mezara kadar devam edecek" dedi.

Göreve geldiğinde Ümraniye'de hayata geçirecekleri projeleri anlatan Yıldırım, "Ümraniye'mizde ciddi projelerimiz var. Hakikaten Ümraniye'miz projelere ve hizmete doymuyor. İstanbul'da öyle. Biliyorsunuz bu 94 belediyeciliği kimin işi. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi. Yani belediye deyince akla, onun mimarı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Onun başöğretmeni Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da CHP'nin büyükşehir adayını da eleştiren Yıldırım, "Şimdi çıkmışlar bir takım insanlar, hele Binali beyin karşısına, Binali Yıldırım ki, bir derya. İstanbul için büyük bir şans. Maalesef İzmirliler bu şansı kullanamadı. Binali beyin karşısına bir arkadaş getirmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Sen bir ilçe belediyesini idare edemezsin. Yalanla dolanla. Bir ilçe belediyesini idare edecek kapasiten yok. Teraziye koysak Binali abiyi terazinin bir kefesine, seni de bir kefesine koysak hiç kalkamazsın bile yani. Yani böyle bir durum var. İstanbul'da bizim halkımız Binali beyi en büyük oyla, kahir ekseriyetle, yani Cumhur İttifakı'nın aldığı bir oyun üstünde bir oyla ben inanıyorum ki seçecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA