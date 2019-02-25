İsmet Yıldırım: "Daha Modern Spor Tesisleri Yapacağız"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Daha modern, çocukların ihtiyaçlarını karşılayan, her türlü fiziki şartların yer aldığı, soyunma odalarının, kafelerinin bir arada olacağı, mekanların olacağı, otoparkı ile daha güzel tesisler yapacağız" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, İnkilap Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyareti sırasında kulüpte toplanan vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, "Hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Spora her türlü destek var. Hele sizin gibi böyle bu işe meraklı, anlayan, altyapıyı seven, altyapıdan yetişmeyi anlayan kardeşlerimiz olarak size destek veriyoruz" dedi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün yönetiminde yer aldığını belirten Yıldırım, "Şimdi orada büyük bir futbol okulu projemiz var. Projelerimizi bitirdik. Yurt dışında büyük kulüpleri gezdik. Onlardan daha iyi futbol okulu açacağız. Türkiye'de olmayan bir futbol okulunu, İnşallah Ümraniyemizde de bir benzerini yapma niyetimiz var" şeklinde konuştu.

Amatör spor kulüplerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım, "Mahallelerimizde bu tür amatör ruhla, gençleri sokaktan, gençlerin daha dinamik olması için, onların daha iyi eğitim alması için böyle sporla ilgilenmelerini temin eden herkese destek vereceğim. Ümraniye'de Ümraniyesporumuzun dışında Dudullu var, onun dışında Çakmak bir şeyler yapıyor. Bir de Kazım Karabekir, Kemerdere ve Hekimbaşı da var ama benim istediğim gibi değiller. Daha modern, çocukların ihtiyaçlarını karşılayan, her türlü fiziki şartların yer aldığı, soyunma odalarının, kafelerinin bir arada olacağı, mekanların olacağı, otoparkı ile daha güzel tesisler yapacağız. Göreceksiniz. Size de desteğimiz sonsuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA