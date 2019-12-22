22.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:59

TFF 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Maçı puan olarak geri çevirmek de önemliydi" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim için maç, umduğumuzun aksine kötü başladı. Kendimizce arkadaşlarımızla beraber rakip takımın ne kadar etkili yerleri olduğunu bilip, ona göre önlemler alıp, oralardan pozisyon vermek iyi olmadı. İlk devre çok erken bir gol yedik. Akabinde bireysel hatalardan dolayı 2 gol de yiyebilirdik. İlk yarı içeriye 1-0 girmek bizim için bir şanstı. Fakat ikinci yarı oyun biraz tersine döndü. Oyuncu kardeşlerim dirayetlerini ortaya koydular. Üretmeye başladılar ama orada da biz şanssızdık. Yaklaşık 3-4 pozisyon kaçırdık ya da kaleci kurtardı. Dolayısıyla maçı puan olarak geri çevirmekte önemliydi. Malum oyuncularımızın çoğu genç. 1-2 sene içerisinde Türk futboluna direk katkı sağlayacak oyuncular. Dolayısıyla bugün hata yapma oranları biraz daha yüksek. Devre arasında transferin açılması için yönetimimiz gerekli işleri yapıyorlar. Onu da sağlayabilirsek, kendimize birkaç doğru takviye yaparsak farklı bir lig bizi bekliyor. Yapamazsak sıkıntılı bir şekilde geçeceği aşikar. Geldiğimizden bu yana 3 puan ile tanışamadık. İnşallah son maçta galibiyet ile tanışır devreyi o şekilde kapattıktan sonra ikinci yarıya umutla bakarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA