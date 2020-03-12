İsmet Taşdemir: "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı" - İsmet Taşdemir: "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı" TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı" dedi.

- İsmet Taşdemir: "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyunun genelinde kazanmayı hak ettik mi, bence hak ettik. İlk 25 dakikada 3 tane net pozisyonumuz var. Maçın sonuna kadar bir 3 tane daha pozisyonumuz var. Ama maalesef değerlendiremedik. Toplamda kalemizde gelen 2 şut var. 1 tanesi gol oldu. 1 tanede yan toptan direkten dönen topları var. Maç gidebilir, çok rahat kazanabilirdik. Ama maalesef bugünkü mücadelemiz yeterli olmadı. Kazanmaya yakındık. Ama bir şeyleri eksik yaptık. Kazanamadık. Neticesinde 90'da gelen gol ufakta olsa bir teselli oldu. Yarış devam ediyor. Oyuncu grubum uzun zamanadır gerçekten iyi mücadele ediyor. Etmeye çalışıyor. Çok genç oyuncularımız var. İlk defa profesyonel ligde mücadele eden oyuncularımız var. Dolayısıyla bu tip hatalar mutlaka olacaktır. Son 7 haftada bıkmadan usanmadan mücadelemize devam edeceğiz. Umarım bugün nasip olmayan 3 puan pazar günü nasip olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA