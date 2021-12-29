İsmet Taşdemir: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Fatih Karagümrük karşısında hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupa maçlarına genç oyunculara forma şansı olarak baktıklarını ifade eden Taşdemir, "3. kupa maçımızı oynadık. Aynı şekilde baktık. Daha çok gençlere forma şansı vermek için değerlendirdik. Bu maç da öyleydi. Dolayısıyla oyun olarak kötü oynadık özellikle ilk yarı. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Yolumuza ligde devam etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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