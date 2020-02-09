09.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:21

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde 55-60 dakika çok iyi oynadık. Bursaspor dan çok daha fazla üretkendik. Ama 2-1'den sonra oyunu koparacakken maalesef Alper hoca devreye girdi. 3-1 olmasını engelledi. Akabinde dönüşte golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Oyun koptu. 3-1 olup daha faklı bir oyun oynayacakken 2-2'ye geldi. Çok üzgünüm mağlup olduk. Ama artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittikçe hiçbir şey değişmez hep devam eder" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA