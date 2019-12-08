08.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:57

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altay ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Aldığımız puan bizi tatmin etmiyor ama bu gidişatı kırdığımız için sevinçliyiz" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Her maç olduğu gibi önemli bir maçtı. Özellikle son 4 haftada 4'te sıfır yapmış bir takım vardı sahada. Öz güveni birazcık daha aşağıya çekilmiş. Dolayısıyla aldığımız puan bizi tatmin etmiyor ama bu gidişatı kırdığımız için sevinçliyiz. Eksik ve artı yanlarımız var. İnşallah eksik yönlerimizi biraz daha aşağıya, artılarımızı da biraz daha yukarıya çekip son 3 haftada en azından bizi birkaç sıra yukarıya çıkartacak puanları toplayabilirsek ikinci yarıya çok daha öz güvenli bakabileceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA