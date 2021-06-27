İsmet Öztürk Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

İsmet ÖZTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

İsmet ÖZTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul ilçesi Altınpınar köyü sakinlerinden Merhume Ayşe ve Merhum İsak ÖZTÜRK'ün oğlu Mahbup ÖZTÜRK'ün eşi Nihat, Faysal ve Talip ÖZTÜRK'ün babaları Adil, Şevki, Merhum Talip ve Nihat ÖZTÜRK'ün kardeşleri İsmet ÖZTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 da aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Talip ÖZTÜRK: 0535 206 56 18

27 Haziran 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre