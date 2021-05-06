İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı
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İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı

İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'de siyaset hayatında renkli kişiliği ile ayrı bir yeri bulunan ve iki yıl önce yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybeden İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı.

Balıkesir'de siyaset hayatında renkli kişiliği ile ayrı bir yeri bulunan ve iki yıl önce yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybeden İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı.

İki yıl önce yakalandığı amansız hastalık nedeniyle ebediyete intikal eden, bölgede çiftçinin sesi olarak tanınan ve renkli kişiliği ile siyaset sahnesinde sevilen bir sima haline gelen CHP İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit mezarı başında andı. Anma Törenine Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, ve sevenleri katıldı.

Anma sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun "Bölgemizde çiftçinin sesi olan, çiftçinin hakkını her platformda savunan, Cumhuriyet Halk Partimize sayısız hizmetleri olmuş, Büyükşehir öncesi İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuş İsmet Koçyiğit abimizi ve eski Belediye Meclis üyelerimizden İsmail Göksoy abimizi mezarları başında anarak dualarımızı ettik. Aksakal mahallemizde çiftçilik yapan bölgemizde herkesçe tanınan köylünün, çiftçinin sesi olan İsmet Koçyiğit abimizin bölgemize hizmetlerini unutmayacağız. İsmail abimizde bir eğitimci ve meclis üyesi olarak memleketimize ve kentimize pek çok katkıda bulundu. İsmet ve İsmail abilerimi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. - BALIKESİR

İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı
İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı
İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı
İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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