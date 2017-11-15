Vefat eden Türk tekvandosunun efsane isimlerinden, dünya şampiyonu eski milli sporcu ve antrenör İsmet Iraz, son yolculuğuna uğurlanıyor.



Ankara 19 Mayıs Stadı Kompleksi içinde yer alan İsmet Iraz Tekvando Salonu'nun önünde düzenlenen törene, Iraz'ın ailesinin yanı sıra eski bakanlar, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, bazı spor federasyonlarının mevcut ve eski başkanları, milli sporcular, milli antrenörler ve spor camiasından birçok kişi katıldı.



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, törende yaptığı konuşmada, sadece tekvandoyu değil Türk sporunun duayen isimlerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, İsmet Iraz'ın tekvando sporunun Türkiye'de gelişimini sağlayan en önemli isim olduğunu söyledi.



Başarılarıyla tüm dünyaya adını duyuran Türk tekvandosunun mimarının İsmet Iraz olduğunun altını çizen Şahin, "İsmet Iraz, sporculuğunun yanında teknik direktör olarak da önemli işlere imza attı. Onun gibi bir hocanın öğrencisi olduğum için hep gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Tekvandoda birçok nesil İsmet Iraz ile büyümüş, onun ahlakını ve kişiliğini örnek almıştır. Bizler, onun mirasını en iyi şekilde taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Törende ayrıca, eski bakanlar Yücel Seçkiner, Ünal Erkan, Ali Şevki Erek ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da yaptıkları konuşmalarla İsmet Iraz'ı andı.



Iraz'ın tabutunun üzerine Türk bayrağının yanı sıra Beşiktaş bayrağı da örtüldü.



İsmet Iraz'ın naaşı, Karşıyaka Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.