İsmet İnönü ölümünün 46. yılında mezarı başında anıldı
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Anıtkabir'de mezarı başında törenle anıldı.
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Anıtkabir'de mezarı başında törenle anıldı.
Anıtkabir'deki törene İnönü ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçti. İnönü'nün kabrine Cumhurbaşkanlığı, TSK, CHP ve aile adına çelenk konulmasının ardından İnönü'nün özgeçmişi okundu. Aile yakınlarına taziyelerde bulunulmasının ardından tören sona erdi.
(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)