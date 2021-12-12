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İSMET İNÖNÜ, KONSERLE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Antalya'da senfoni konseriyle anıldı.

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Antalya'da senfoni konseriyle anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen 'İsmet İnönü'yü Anma Konseri'nde, keman sanatçısı Özcan Ulucan solist sanatçı olarak sahneye çıktı. 1973 yılının Aralık ayında yaşamını yitiren İsmet İnönü'yü anma konserinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Şef Hakan Şensoy yönetti.

Konserin solisti keman sanatçısı Özcan Ulucan, ustası bilinmeyen 18. Yüzyıla ait kemanıyla dünyaca ünlü besteci P.I. Çaykovski'nin 'Op.35 Re Major Keman Konçertosu'nu Antalyalı müzikseverler için seslendirdi. Konserde besteci L.van Beethoven'in 'Coriolan Uvertürü'nü de sadece orkestra yorumladı.

İSMET İNÖNÜ, KONSERLE ANILDI

İSMET İNÖNÜ, KONSERLE ANILDI

İSMET İNÖNÜ, KONSERLE ANILDI

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