İsmet İnönü Kent Meydanı'na emekli kahvesi
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İsmet İnönü Kent Meydanı'na emekli kahvesi

İsmet İnönü Kent Meydanı'na emekli kahvesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilki Düden Park'ta olacak Emekli Kahvesi Projesi'nin ikincisini İsmet İnönü Kent Meydanı'nda hayata geçirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilki Düden Park'ta olacak Emekli Kahvesi Projesi'nin ikincisini İsmet İnönü Kent Meydanı'nda hayata geçirecek. Projede, kadınların ürünlerini satabileceği yöresel ürün pazarı da yer alacak.

Emeklilerin kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla Muratpaşa ilçesi İsmet İnönü Kent Meydanı içerisinde atıl durumda olan bina Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Emekli Kahvesi' olarak düzenlenecek. Binada tadilat çalışmaları başladı. Proje ile emekli vatandaşlar ferah ve nezih bir ortamda keyifle sohbet edip, ücretsiz çaylarını içerek dinlenme fırsatı bulacak. Proje kapsamındaki sosyal tesis içerisinde kadın kooperatiflerin yöresel ürünlerini sergileyip satışını yapabileceği 'yöresel ürünler pazarı' da yer alacak.

"Emekçi kadınlar için ürün pazarı"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim öncesi verdiği sözlerden birisi olan emekli kahvelerinin hayata geçmeye başladığını kaydederek, "Emekli Kahvesi Projesi ile uzun zamandır atıl durumda olan yapı ve alanlar değerlendiriliyor. Hem de emekli büyüklerimiz için hoşça vakit geçirebilecekleri yerler kazandırıyoruz. Projeye ilk olarak Düden Parkı içerisinde atıl durumda olan binada başlandı ve inşaat çalışmalarında sona gelindi. Sosyal tesiste hem emekli ve 65 yaş üzeri vatandaşlar ücretsiz çaylarını içerek dinlenebilecekler hem de kadın kooperatifleri için ürünlerini sergileyebilecekleri satış üniteleri yer alacak. Yaya sirkülasyonun yoğun olduğu, raylı sistemin geçtiği ve katlı otoparkın mevcut olduğu bir alan. Sosyal tesiste hem emekli ve 65 yaş üzeri vatandaşlar ücretsiz çaylarını içerek dinlenebilecekler hem de kadın kooperatifleri için ürünlerini sergileyebilecekleri bir alan yer alacak" diye konuştu. - ANTALYA

İsmet İnönü Kent Meydanı'na emekli kahvesi
İsmet İnönü Kent Meydanı'na emekli kahvesi
İsmet İnönü Kent Meydanı'na emekli kahvesi
İsmet İnönü Kent Meydanı'na emekli kahvesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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