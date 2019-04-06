İsmet Alver Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Başbakanlık Müsteşarı ve eski VakıfBank Genel Müdürü İsmet Alver'in cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.
Eski Başbakanlık Müsteşarı ve eski VakıfBank Genel Müdürü İsmet Alver'in cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden İsmet Alver'in cenazesi, Çarşamba ilçesi Rıdvanpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Göğceli Aile Kabristanlığı'na defnedildi.
Cenazeye ailesinin yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticanet ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA