İSMEP kapsamında İstanbul'da 1267 bina güvenli hale getirildi
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İSMEP kapsamında İstanbul'da 1267 bina güvenli hale getirildi

İSMEP kapsamında İstanbul'da 1267 bina güvenli hale getirildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 yılda 1129 okul, 18 hastane, 61 sağlık ocağı, 35 idari bina, 13 yurt ve 11 sosyal hizmet binasının depreme karşı güvenli hale getirildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 yılda 1129 okul, 18 hastane, 61 sağlık ocağı, 35 idari bina, 13 yurt ve 11 sosyal hizmet binasının depreme karşı güvenli hale getirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son 15 yılda İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ile 1129 okul, 18 hastane, 61 sağlık ocağı, 35 idari bina, 13 yurt, 11 sosyal hizmet binamız depreme karşı güvenli hale getirildi."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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