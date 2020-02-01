İSMEK'teki iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi

01.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:32

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamayla konuyu tüm yönleriyle incelemesi için bir iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul