İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti
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İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

İBB Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, bu şekilde sözler sarf edecek kişinin kendisiyle yan yana durmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

10.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:44
İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Yardımcısı 'nin 8 Şubat'ta istifa dilekçesi verdiğini belirterek, dilekçeyi yürürlüğe koyduklarını söyledi.


İBB Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, bu şekilde sözler sarf edecek kişinin kendisiyle yan yana durmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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