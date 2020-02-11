İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (1)
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İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (1)

İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı.

11.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:27
İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (1)

İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı

 


Kaynak: DHA
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