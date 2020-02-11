İSMEK SORUŞTURMASI: YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İFADE VERDİ (1)
İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldıGörüntü Dökümü: -----------Şişli'nin.
11.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:25
İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı
Görüntü Dökümü:----------
-Şişli'nin görüntüsü
Kaynak: DHA