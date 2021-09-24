İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor 2021? İSMEK kayıt işlemleri nasıl yapılır?

İSMEK'in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyen kursiyerler online olarak başvuru yapabilecek. Bir dönem boyunca ücretsiz eğitim alacak olan kursiyerler araştırmalarını sürdürmekte.Peki, İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor 2021? İSMEK kurs başvuruları ne zaman alınacak? İSMEK'e kayıt tarihi belli oldu mu? İSMEK'e ne zaman kayıt yapılacak? 2021-2022 İSMEK'E kayıt tarihleri nedir? İSMEK kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda ise kurs kayıtlarının 24 Eylül tarihinde alınacağı duyurulmuştu. 24 Eylül 2021 (Bugün) saat 10.00'da kursiyer kayıt işlemleri başlamıştır.

İSMEK KURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız uzem.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.

2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.

3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.8. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kursiyer İsmek Sistemi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya kursiyer.ismek.istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.

2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.

5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alananın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.9. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Haberler.com - Gündem