İSMEK'in 'Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı' yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSMEK'in "Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı" yapıldı

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
İSMEK'in

"Enstitü İstanbul İSMEK" olarak adı değiştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) "Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı", Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

"Enstitü İstanbul İSMEK" olarak adı değiştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) "Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı", Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Tanıtımda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK'lerin dönüşümü için uzun bir süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İmamoğlu, 1990'lı yılların şartları ve ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilen kurslarda yeni döneme başladıklarını dile getirerek, "İSMEK, yeni dönemine yepyeni bir vizyon ve anlayışla, yeni bir yüzle başlıyor. İSMEK bugün, yeniden yapılanma yolunda çok önemli bir adım atıyor. Sanat ve meslek kursları çerçevesini aşarak, yoluna, örnek bir yaygın eğitim kurumu olma vizyonuyla devam ediyor. Yaşam boyu eğitime kazandırdığı çağdaş bakış, eğitimle üretimi bütünleştiren yeni yaklaşımıyla İSMEK, yeni döneme, adının önüne 'Enstitü İstanbul'u ekleyerek başlıyor." dedi.

İSMEK'in bir enstitüye dönüşmesinin, kendini yenileyip güncellemesinin zorunluluk olduğunu kaydeden İmamoğlu, kurumun yeni adıyla daha çok mesleki eğitim vereceğini ve istihdam sağlayacağını bildirdi.

İmamoğlu, eğitim programlarının akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda 4 temel kategoride yapılandırıldığını aktararak, "Kategorileri, 'Mesleki Eğitimler', 'Kişisel Gelişim', 'Güzel Sanatlar' ile 'El Sanatları ve Zanaat' olarak belirledik. Dört dalda, 22 alanda pek çok yeni eğitim programını bu yıl içinde İstanbullulara ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeni logoda İstanbul'un 7 tepesi üçgenle yer aldı

İBB Başkanı İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK'in yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.

Altında lale ile üstünde 5 farklı renkte insan figürünün bulunduğu eski logo değiştirildi. Yerine İstanbul'un 7 tepesine atıfla altında ve üstünde 2, ortada da 3 olmak üzere toplam 7 üçgenin bulunduğu logo gösterildi.

İmamoğlu, toplantıya katılanlarla fotoğraf çektirdi.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Fuat Oktay Mehmet Muş Hulusi Akar
Magazin Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Taylan Antalyalı Fatih Terim Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Boris Johnson Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSMEK'in 'Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı' yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:32:20. #1.12#