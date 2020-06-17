İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI : MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI : MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI : MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.
17.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:01

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.  İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya İSMEK'in eski yöneticisi olan 18 şikayetçi kadın, tutuksuz sanık Meltem Şişli ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, koranavirüs önlemleri kapsamında basın mensuplarını ve izleyicileri duruşma salonuna almadı. Şişli suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti. 

"BAŞÖRTÜLERİMİZE VURGU YAPARAK SÖZLER SÖYLEDİ"

Sanık savunmasının ardından şikayetçiler beyanda bulundu. Müşteki Ayşe Akbulut, "Ali Koca'ya dönerek 'Şanslısınız evde kadın, iş yerinde kadın' tarzında sözler söyledi. 'Diksiyonunuz çok kötü, siz yönetici değilsiniz' dedi. Ayrıca iddianamede yazılı olduğu şekilde başörtülerimize vurgu yaparak sözler söyledi. Rencide etti, bekarları sordu. Aranızda çok bekarlar varmış, itfaiyeci arkadaşlarla tanıştıralım, bir parti düzenleyelim şeklinde söyledi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.Diğer müştekiler de Şişli'nin kendilerini rencide ettiği, kendilerine koktuğunun söylediğini öne sürerek şikayetçi olduklarını ifade etti. 

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanık dinlenmesi için mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca mahkeme tutuksuz sanık Şişli'nin gelecek duruşmalara gelmesine gerek olmadığına karar verdi.

İDDİANAMEDENİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

HAK ETTİĞİ CEZAYI ALANA KADAR DAVALARIN TAKİPÇİSİYİZ

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) Avukat Canan Sarı, "KADEM olarak kamuoyu vicdanında yara açan her davayı takip etmeyi bir sorumluluk biliyoruz. Takip ettiğimiz bütün davalarda da suçlu hak ettiği cezayı alana kadar davaların takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Evgar Aleyna Tilki Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI : MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:17:25. #1.15#
title