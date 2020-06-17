İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
17.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:42
İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.
Kaynak: DHA