İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu

31.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Kadınlar, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sundu. Kadınlar "Alenen hakaret", "Görevi kötüye kullanma", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçları iddiasıyla İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulunan kadınlar, ardından avukatlarıyla birlikte Çağlayan Meydanında açıklama yaptı.

İlk olarak avukat Ferah Yıldız, "27.01.2020 tarihinde işten çıkarılma sebebiyle gerekli yasal yollara başvurulmuş, bugün itibariyle 20 ayrı bölge sorumlusuna 33 ayrı suçtan ve savcılığın resen takdirine bırakarak açacağı diğer suçlardan suç duyurusunda bulunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli'nin İBB'nin Saraçhanedeki merkez binasına bölge sorumlularını davet ederek, her bir yöneticinin toplantıda bulunmasından sonra, kendilerine birebir ağır hakarete, dini değerleri aşağılama suçu ve görevi kötüye kullanma suçlarından bugün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptık" dedi.

"'KOKUYORSUNUZ' BUNU BİLE SÖYLEYEBİLDİ. BİZ İNANAMADIK"İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, "19 Ağustos tarihinde arkadaşlarımızla yıllık izinlerimizden döndük, iş başı yaptığımız ilk gündü. İlk günde henüz daha ofislerimize gitmeden, sabahın 9'unda Meltem Hanım bizleri ofisine davet etti. Tanışma faslı geçildikten sonra bizlerin eğitim durumlarını sorguladı. Biz de izah ettik, kendisine. Konuşmamız arasına girerek ve şaşkın bir bakışla 'bunların diksiyonları da ne kadar kötü, siz hiç eğitim almadınız mı?' şeklinde ilk tacizine maruz kaldık maalesef. Biz böyle bir şey beklemediğimiz için oldukça şaşırdık, rencide olduk. Toplantı devam etti. Devamında 'bir ellerinizi kaldırın bakalım kaç tane bekarınız var' dedi. Arkadaşlar el kaldırdılar. Akabinde 'ne kadar da çok bekarınız varmış, bu bekarlarla biz itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları birbirileri ile ne güzel kaynaştıralım' dedi. Biz tabi utanç duyduk, cinsiyetimiz adına da utanç duyduk. Böyle bir şey ile ne karşılaştık, ne kendimize yakıştırabiliriz böyle bir şeyi. Çantalarımızdan tutun, gözlükler, eşarplar, sosyal medyada gezen aslı astarı olmayan ne kadar çok varsa iddia olarak önümüze geldi maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İnanılmaz bir mobinge maruz kaldık, 7 aydır. İBB'nin kurumsal kimliğine, kurumsal yapısına saygı duyduğumuz için biz bunları şimdiye kadar sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Gerekli haklarımızı biz elbette avukatımız aracılığıyla arayacağız, bunun peşine düşeceğiz. O konuşma esnasında, adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık. Bunu birkaç defa tekrar etti. Biz de gerekli açıklamaları yapsak da böyle bir üsluba alışık değiliz. Böyle bir yönetim şekline zaten alışık değiliz. Hiçbir yöneticimizden bu şekilde bir ifade duymadık. Maalesef geldiğimiz nokta ortada biz hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

"20 BÖLGE SORUMLUMUZUN TAZMİNATSIZ BİR ŞEKİLDE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER" İSMEK eski Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, "İSMEK'te çalışan 20 tane bölge sorumlumuzla birlikte İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli bir tanışma toplantısı düzenledi. Bu toplantıda personel arkadaşlarımızla tanıştıktan sonra, arkadaşlarımızın bir kısmının başörtülü olmasından dolayı 'bu sıcakta başörtüyle birlikte, pardösülerinizle çalışmak sizi yormuyor mu? Siz bu konuda zorlanmıyor musunuz?' diye arkadaşlarımızın manevi ve dini duygularını incitici hareketlerde bulundu. Bunun dışında da çalışan arkadaşlarımızın özellikle bölge sorumlularımızın bir çoğunun medeni hali bekar. Biraz daha ileriye giderek 'sizin çoğunluğunuz bekarmış, sizi itfaiyecilerle tanıştıralım' diye bir mobing uyguladı. Onları aşağılayıcı şekilde böyle bir çalışma yaptı. Zaten 23 Haziran seçimlerinden sonra Yeşim Meltem Şişli hanımefendi bu süreç içerisinde ekibiyle birlikte mobing uyguladı. Tabi arkadaşlarımız o süreç içerisinde çalıştıkları için bunu dile getiremedi. Olmayan bir sebepten dolayı bir disiplin soruşturması açtırdılar. Pazartesi günü itibariyle 20 bölge sorumlumuzun tazminatsız bir şekilde sözleşmesini feshettiler. 20 kişi de o toplantıda olan arkadaşlarımız" dedi.

"BUNLARIN AMAÇLARI ŞU; İSMEK'İ ETKİSİZLEŞTİRECEKLER" Ali Koca, "Özellikle şöyle bir yaygara kopardılar 'eğitimsiz insanlarla İSMEK İstanbul halkına hizmet veriyor' diye. Bunların amaçları şu; İSMEK'i etkisizleştirecekler, Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu bir merkez, bugüne kadar 3 milyon 245 bin kişiye hizmet verdi. 2018-2019 eğitim döneminde de 870 bin başvuru vardı ve 349 bin kişiye eğitim verildi. Toplumun gözünde etkisizleştirip kapatmanın veya kendi çerçevelerinde yeni bir marka oluşturmanın gayreti içerisindeler" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- İstanbul