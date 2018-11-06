İsmek'in 3 Boyutlu Yazıcı Üretimi Kursu İlgi Görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) Fatih Bilişim Okulu'nda "3 Boyutlu Yazıcı Üretimi" kurusuna devam eden kursiyerler, kendi 3 boyutlu yazıcılarını üretti.

İSMEK Fatih Bilişim Okulu'nun 3 boyutlu yazıcı üretimi kursu, özellikle teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Farklı yaş ve meslek gruplarından pek çok kişi, kursa devam ederek, kendi 3 boyutlu yazıcısını yapmayı hedefliyor.

İSMEK Fatih Bilişim Okulu Yöneticisi Engin Canpolat, Fatih Bilişim Okulu'nda proje odaklı, sektörün ihtiyacı olan eğitimler verdiklerini söyledi.

Bu konuda dünyanın gittiği yeri takip etmeye çalıştıklarını anlatan Canpolat, şunları kaydetti:

"Şu an baktığımızda gerçekten robotlar ve robotik projeler artık hayatımızı donatmış durumda. Biz de bunu gördük; 'acaba nasıl eğitimler açabiliriz?' diye düşündük. Başlangıçta Ardunio ile robotik programlama branşı açtık. Burada kursiyerlerimiz temel projeler yapmaya başlayınca, gelen profilde de gerçekten iyi bir potansiyel görünce biz bu eğitimlerimizi devam ettirmeyi düşündük. 3 boyutlu yazıcı, Türkiye'de yeni gelişmeye başlıyor ve yabancı sermayeye de çok fazla para gidiyor. 'Acaba bunu yerli ve milli hale getirebilir miyiz?' diye düşündük. 3 boyutlu yazıcı üretimi diye bir branş açtık. 3 boyutlu yazıcı üretimi branşı inanılmaz talep aldı. Kursiyer profiline baktığımızda genellikle mühendisler, öğrenciler, bilgisayar programcıları. Kursiyerlerimizin ürettiği 3 boyutlu yazıcıyı Teknofest İstanbul'da sergiledik.Yerli ve milli olması ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Bundan sonraki amacımız; öğretmen ve öğrencilerimizle bir Ar-Ge birimi kurup uluslararası yarışmalara katılmak ve daha iyi projelere imza atmak."

Canpolat, eylül ayında okullarına 8 bin 500 ön kayıt aldıklarını, bin 300 kayıtlı öğrenciye eğitim verdiklerini kaydetti. İSMEK bünyesinde 77 farklı bilişim teknolojisi branşında eğitim verildiğini belirten Canpolat, Fatih Bilişim Okulu'nda ise 55 uzmanlık alanında eğitim imkanı sunulduğunu kaydetti.

Kursiyerlerden Osman Teymur, 3 boyutlu yazıcı yapmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, İSMEK'in kursuna devam ederek bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kursiyerlerden üniversite öğrencisi Ali Canlı da "Kendi alanım makine mühendisliği ve üzerine de elektronik yazılım ekleyerek ilerlemeyi hedefliyorum. 3 boyutlu yazıcı ekibinde yer aldım. 3 boyutlu yazıcı, milli ve yerli üretim oldu. Kendimizi burada geliştirdikten sonra iş imkanı da bulabileceğiz." dedi.

İSMEK kursiyerlerinden Murat Baydemir ise makine tasarımı ve imalatıyla ilgili çalışmalarla uğraştığını, yüksek teknoloji ürünlerine meraklı olduğunu ifade ederek, açık kaynaklı bir program ve Ardunio öğrenmek için İSMEK'e başvurduğunu, 3 aylık bir eğitimin ardından 3 boyutlu yazıcıyı ürettiklerini anlattı.