İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter...
İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.
11.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:25
İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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