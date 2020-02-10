İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet...
Haberler » Güncel » İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet... - Haber

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet...

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti.

10.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:25
İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet...

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'nca soruşturma başlatılan İBB Genel Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler