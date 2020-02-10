İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet...
İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti.
10.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:25
İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti - İSTANBUL
Kaynak: İHA