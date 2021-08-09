İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'ten yayın platformu kararı
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İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'ten yayın platformu kararı

İsmailcan 'XANTARES' Dörtkardeş'ten yayın platformu kararı
Playerbros - Haberler | Gamegar

XANTARES yayın yapmaya döneceğinin ilk sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği ameliyat ve Almanya merkezli takımı BIG'den ayrılması ile gündemimize sık sık gelen İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş, 8 Ağustos Pazar günü yayın yapacağı platform hakkında bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabı üzerinden İngilizce olarak yaptığı açıklamada Dörtkardeş, farklı bir platformda yayın yapacağını dile getirirken, "Yakında görüşmek üzere" sözleri ile bu aranın fazla sürmeyeceğinin sinyallerini verdi.

XANTARES Twitch üzerinden banlanmıştı

28 Haziran Pazartesi günü sevilen esporcu İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Twitch üzerinden banlandığını duyurmuştu.

Kısa sürenin ardından ise oyuncu tarafından yapılan açıklamada belirtilene göre oyuncu Twitch üzerinden kalıcı olarak yasaklanmış ve şu sözler kullanılmıştı: "Perma ban yemişim sebebi topluluk ihlali yazılmış tam olarak"

Sevilen ismin Twitch üzerinden yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizler ile düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Playerbros

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İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'ten yayın platformu kararı - Haberler
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