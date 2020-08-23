Ismaila Coulibaly kimdir? Ismaila Coulibaly hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Ismaila Coulibaly oyuncu profili
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Ismaila Coulibaly kimdir? Ismaila Coulibaly hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Ismaila Coulibaly oyuncu profili

Ismaila Coulibaly, transfer sezonunda adından bahsettiren futbolculardan biri oldu. Galatasaray ile adı anılan Ismaila Coulibaly hakkında merak edilenler haberimizde.

Ismaila Coulibaly kimdir? Ismaila Coulibaly hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Ismaila Coulibaly oyuncu profili
23.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:02

Transfer sezonunda, her kulüp en iyi ve en başarılı futbolcuları kendi bünyesine katmak istiyor. Galatasaray transferi ile gündeme gelen Ismaila Coulibaly, kaç yaşında, nereli, mevki neresi, hangi takıma oynuyor?Ismaila Coulibaly hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

Süper Lig'in yeni sezonundan önce başlayan transfer sezonunun heyecan veren yeteneklerinden biri de Ismaila Coulibaly olarak gösterilmektedir.

Ismaila Coulibaly kimdir? Ismaila Coulibaly hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Ismaila Coulibaly oyuncu profili

ISMAILA COULIBALY KİMDİR? ISMAILA COULIBALY KAÇ YAŞINDA?

Tam ismi Ismaila Cheick Coulibaly olan futbolcu, 25 Ara 2000 doğumlu. Aslen Malilidir. 1,83 boyunda olan genç futbolcunun başarılı olduğu mevki orta saha ve merkez orta sahadır. Sol ayak ile daha başarılı olduğu biliniyor.

Ismaila Coulibaly'nin şu an oynadığı güncel kulüp ise Norveç'in Sarpsborg 08 FF takımıdır. Bu takıma katılma tarihi, 14 Oca 2019 olarak bilinmektedir. Sözleşmesinin bitiş tarihi ise 31.12.2022'dir.

Ismaila Coulibaly kimdir? Ismaila Coulibaly hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Ismaila Coulibaly oyuncu profili

Ismaila Coulibaly hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

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