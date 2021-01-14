İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?
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İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?

14.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:14
İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?

İsmail Yüksek spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki, İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek hangi takımlarda oynadı gibi soruların cevaplarını araştırdı. Peki, İsmail Yüksek kimdir?

Spor dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan ve sosyal medyada trend olan İsmail Yüksek kimdir merak konusu oldu. İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne?

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 26 Oca 1999 (21)

Doğum yeri: Bursa

Uyruk: Türkiye

Boy: 1,83 m

Mevki: Önlibero

İSMAİL YÜKSEK PERFORMANSI

PERFORMANS BİLGİLERİ 19/20: 27 maç, 8 gol, 1 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS BİLGİLERİ 18/19: 23 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart

İSMAİL YÜKSEK TRANSFER GEÇMİŞİ

18/19 - 28 Ağu 2018/Yıldırım Bld - Gölcükspor

20/21 - 1 Ağu 2020/ Gölcükspor - Fenerbahçe SK

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