İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?

İsmail Yüksek spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki, İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek hangi takımlarda oynadı gibi soruların cevaplarını araştırdı. Peki, İsmail Yüksek kimdir?