HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İsmail Yüksek Fenerbahçe?ye transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum

'Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe?ye transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum
13.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:21

'Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 21 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Spor
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum Spor
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur Spor
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Spor
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti Spor
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun Spor
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Ersin Korkut Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: İsmail Yüksek Fenerbahçe?ye transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:29:26. #1.15#
title