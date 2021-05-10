İsmail YK'dan Bayram sürprizi

İsmail YK, 'Tatlı kız ' isimli yeni şarkısını Ramazan bayramının birinci günü Musicom Prodüksiyon etiketiyle hayranlarının beğenisine sunacak

Kendine has yaptığı şarkı ve danslarıyla her daim gündem de olan İsmail YK,İstanbul da kliplendirdiği 'Tatlı Kız' isimli hareketli şarkısıyla sevenlerine bayram sürprizi yapacak.Yapımcılığını H.Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu'nun üstlendiği şarkı bayramın birinci günü tüm dijital platformlardan yayınlanacak. Hayranlarının güzel bir bayram geçirmesini dileyen İsmail YK, 'şeker bayramı tadında 'Tatlı Kız' şarkım benden herkese bayram hediyesi olsun. Tatlımı tatlı bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Şimdiden herkese iyi bayramlar dilerim' dedi.

Kaynak: Snob Magazin