İsmail YK Benjamin Button'a benzetildi
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İsmail YK Benjamin Button'a benzetildi

İsmail YK Benjamin Button'a benzetildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaptığı hit çalışmalarla adından sıkça söz ettiren İsmail YK, 'Tatlı Kız' isimli yeni şarkısının klibin de ünlü aktör Brad Pitt'in canlandırdığı Benjamin Button karakterine benzetildi.

Gişe rekorları kıran filmde zaman geçtikçe fiziksel olarak da gençleşen Benjamin Button'un tuhaf hikayesi yıllar sonra gerçekleşti. İsmail YK'nın yeni çıkan 'Tatlı Kız' adlı klibin de 2002 yıllarında ki halinden daha genç görünmesi Banjamin Button'a benzetildi. Klibi izleyenlerden, "Benjamin İsmail, Benjamin Button da kim İsmail'in yanında,İsmail YK nın doğum günü yok mu?, İsmail YK yaşlanmama iksirini mi bulmuş,İsmail YK ilk çıktığında ilk okuldaydım, şimdi beni sokakta görse bana amca der " gibi yüzlerce yorum geldi.

İsmail YK Benjamin Button'a benzetildi

Kaynak: Snob Magazin

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