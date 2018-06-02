İsmail Uyanık, Samsunspor'un Yeni Başkanı Oldu

Türk futbol tarihinin önemli kulüplerinden bir olan Samsunspor'da efsane başkan İsmail Uyanık, 13 yıl aradan sonra tekrar başkan seçildi. Kongrede Samsunspor'un şirketleşmesi kararı da alındı.

Samsunspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Çok sayıda üye ve taraftarın katıldığı genel kurulda efsane başkanlardan İsmail Uyanık, tek liste olarak seçime girerken, kulübün şirketleşmesi de genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. İsmail Uyanık'ın başkanlığı ve kulübün şirketleşmesi oybirliği ile kabul edildi. Samsunspor'da böylece 26 Ocak'ta göreve gelen kayyum heyetinin görevi bitti.

"Kimse Samsunspor'u 3. Lig'e layık görmüyor"

Kongrede konuşan Başkan İsmail Uyanık, "Bütün herkesi bir arada tutan Samsunspor aşkıdır. Bu kulüp, amatöre dahi düşseydi gönlünde Samsunspor'u yaşatan bu kadar genç, kaliteli ve iş adamının bulunduğu kulübün batması mümkün değildi. Samsunspor, yanlışlıkla yolunu kaybedip kenar mahalleye düşmüş zengin çocuğu gibi oldu. Bu ligde durmamız zaten mümkün değil. Eski deyimle Samsunspor'u kimse 3. Lig'de olarak görmüyor. Ligin adı 2. Lig ama aslında 3. Lig. Kimse bizi buralara layık görmüyor" dedi.

"Samsunspor'la ilgili yarım kalan bir hayalim vardı"

Samsunspor'daki hayallerinin yarım kaldığını ifade eden Uyanık, "Kendi hayatımda hep bir hayal kuruyordum. Bir gün Samsun'a gelip yarım kalan hayalimi tamamlamak. Bu gönül borcunu bir şekilde ödemek istiyordum. Senelerin birikimini maddiyatla güçlü bir şekilde destekleyip, Samsunspor'u geçmişte getiremediğimiz noktalara getirmek gibi hayalim vardı. Bir türlü bu olanağı sağlayamadım dediğim noktada Yüksel Yıldırım'ın bu konudaki performansı ve kulübümüzün küme düşmesi bizi buraya getirdi. Yangın esnasında duvardaki 'Yangın esnasında camı kırın' ibaresindeki gibi bir telaşla buraya geldik. Geçmişte kalbini kırdığım insanlar olabilir. Onlardan helallik istiyorum. Benim de kimde hakkım kaldıysa hepsini helal ediyorum. Bu şehirde yapılacak çok iş var. Bundan sonra herkesle işimiz var. Herkese iş düşecek. 'Ne mutlu Samsun ve Samsunsporluyum' diyene" diye konuştu.

Kongrede söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de şirketleşmenin Samsunspor'un önünü açacağına inandıklarını söylediler.

Kayyum takım borcunu açıkladı

Takımın şu anki borcunu açıklayan Kayyum Üyesi Osman Arslan, "Şu anda kulübümüzün 55 milyon 500 bin TL borcu var. Bu borç kurlara göre değişebilir, artabilir. Bunun 16 milyonu eski yöneticilere ait borçlar. Geçen seneki kadromuzdaki yabancı oyunculara ödememiz gereken 570 bin euro alacakları var. 2 milyon 800 bin TL de kadrodaki yerli oyuncuların alacakları var. Bahia'ya bu zamana kadar 1 milyon eurodan fazla para ödendi. Şu anda FİFA'da davası sürüyor. 300 bin euro civarı borç kaldı. Bu para ödenmezse 6 puanımızın silinme riski var. Sadece hazırlık maçında oynayan ve sakatlandıktan sonra sezonu kapatan Larbi ise 2 yıllık alacağı olan 500 bin euroyu ve 500 bin euro da manevi tazminatını istiyor. Oyuncuyla anlaşamadık. Eğer oyuncuyla anlaşılmaz ya da parası ödenmezse transfer yasağı cezası gelebilir. Yeni gelen yönetimin bu konulara dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İsmail Uyanık'ın yönetim listesi

Samsunspor Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

"İsmail Uyanık (Başkan), Ali Kemal Gedikli, Bilal Akşanlı, Cem Arslan, Emin Kar, Erdem Eynel, Haluk Tan, Kadir Gürkan, Mehmet Aydın, Mustafa Mercan, Osman Arslan, Salih Çakır, Suat Çakır, Tahsin Kosif ve Tarık Darende."

Samsunspor Başkanı seçilen İsmail Uyanık, şirketleşme yetkisiyle birlikte Samsunspor'u yönetecek. Şirketleşme ilerleyen günlerde oluşturulacak komisyondan sonra belli olacak. - SAMSUN