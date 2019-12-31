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İsmail Uyanık istifa etti

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

31.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01
İsmail Uyanık istifa etti

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.


İsmail Uyanık yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla Samsunspor ile dernek arasındaki protokolü imzalamış bulunmaktayım. Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu'ndaki başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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