İsmail ünal'dan 'başkanlık' açıklaması

09.10.2019 16:40

Beşiktaş'ta adı başkanlık adaylığı için geçen İsmail Ünal yazılı açıklama yaptı. Ünal açıklamasında, "İçinde bulunduğumuz koşullar kıran kırana bir yanşa, müsaade etmemektedir. Bizler güçlerimizi birleştirelim ki, Beşiktaşımız da bu güç sayesinde Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanmaya devam etsin. Bu olağanüstü dönemde yetkisi olup etkisi olmayan zayıf yönetimler yaratmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım" ifadelerini kullandı.

İsmail Ünal'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Başta profesyonel futbol olmak üzere Türk sporunun ve kulübümüzün ekonomik ve yönetsel açıdan zorlu bir dönemden geçtiği aşikardır. Çok açıktır ki; bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız.

İçinde bulunduğumuz koşullar kıran kırana bir yarışa, müsaade etmemektedir. Kıran ve kırılan taraflar yaratmak, Beşiktaş sevdalılarını kutuplaştırmak yerine, el ele verip birlik olmalı ve bu darboğazdan çıkmalıyız.

Bizler yarışmayalım ki Beşiktaşımız rakipleriyle daha iyi yarışsın. Bizler güçlerimizi birleştirelim ki, Beşiktaşımız da bu güç sayesinde Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanmaya devam etsin.

Bu düşüncelerle aday olsun olmasın, camiamızın ileri gelen, etkili, tecrübeli tüm isimlerine şu çağrıyı yapıyorum:

Bu olağanüstü dönemde yetkisi olup etkisi olmayan zayıf yönetimler yaratmak yerine, tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım. Vakit kaybetmeden bir araya gelip üzerimize düşen bu tarihi sorumluluğu yerine getirdiğimiz gün, güzel günlerin başlangıcı olacaktır. Yarış darboğazdan geçerken değil açık denize açılınca yapılmalıdır."

Kaynak: DHA

- İstanbul