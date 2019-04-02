İsmail Tepebağlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin Çamlıyayla belediye başkan adayı olan İsmail Tepebağlı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Çamlıyayla ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan İsmail Tepebağlı isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Mersin Çamlıyayla adayı İsmail Tepebağlı kimdir? MHP Mersin Çamlıyayla adayı İsmail Tepebağlı yüzde kaç oy aldı?

İsmail Tepebağlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin Çamlıyayla belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Tepebağlı Çamlıyayla ilçesinde % 52,39 oranında oy almıştır. Çamlıyayla ilçesinde % 52,39 oranında oy olan İsmail Tepebağlı adlı MHP adayı toplamda 3.316 adet oy sayısına ulaştı.

İsmail Tepebağlı Kimdir?

1962 yılında Mersin'de doğdu. Anadolu Universitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Binbaşı olarak emekli oldu.

Mersin Çamlıyayla ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.