İsmail TANIŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeniyol köyü sakinlerinden Köksal ve Zülfikar TANIŞ'ın babaları Cemal TANIŞ'ın abisi Kemal, Hikmet ve Embiya TANIŞ'ın amcaları İsrafil, Ethem ve Ali ASLAN'ın dayıları İsmail TANIŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. İsrafil ASLAN: 0505 356 29 61

20 Kasım 2021, Cumartesi

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