"İsmail Şükrü Çelikalay'a Dair" Paneli Rektör Karakaş Başkanlığında Gerçekleştirildi

Afyonkarahisarlı Milli Mücadele kahramanı ve Afyonkarahisar'ın ilk Milletvekili olan İsmail Şükrü Çelikalay, vefatının 71. yılında, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi koordinesinde düzenlenen "İsmail Şükrü Çelikalay'a Dair" adlı panelde anıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen "İsmail Şükrü Çelikalay'a Dair" adlı panel Korel Otel'de gerçekleştirildi. Panele; AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, İl Mili Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Çelikalay'ın torunlarının çocukları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Mücadelenin Arka Planı ve Sonuçları Önemli"

Panelin oturum başkanlığını yapan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, güzel bir atmosferde Milli Mücadele'nin manevi mimarlarından İsmail Şükrü Çelikalay'ı vefa duygusuyla anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Karakaş, "Milli Mücadele, tabii ki zor şartlarda gerçekleşti. Bağımsızlığımızın kazanıldığı bu topraklar, milli mücadele açısından oldukça önemlidir. Bu topraklarda mücadele ateşini yakan manevi, siyasi ve askeri anlamda önderlik etmiş bir ismi anıyoruz. Bunun üzerinde duygusal konuşmalar yapmak önemli. Ama bu sürece dahil İsmail Şükrü Çelikalay'ın mücadelesinin arka planı ve sonuçları üzerindeki akademik çalışmalar çok daha önemlidir" dedi.

"İsmail Şükrü Hoca, 100 Yıl Öncesindeki Gibi Milli Mücadele'nin Anılmasına Mihmandarlık Yaptı"

AKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, "İsmail Şükrü Çelikalay'ın Milli Mücadeledeki Yeri" başlıklı bir sunum yaptı. Altıntaş, "2022 yılı bilindiği üzere Milli Mücadelenin 100. yıldönümü. Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yıldönümüdür. Belki de bir tevafuk oldu; İsmail Şükrü hoca aynı zamanda 1922 yılında, 2022 geçiş sürecinde de Afyonkarahisar'da Milli Mücadele'ye yeni baştan anılmasına tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine bir mihmandarlık yaptı. Yine bir manevi önderlik yaptı" diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın coğrafi konumunun tarihten beri önemli olduğuna değinen Altıntaş, "Afyonkarahisar, Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesini birbirine bağlayan, Kuzey ve Güney hatları olarak değerlendirebileceğimiz bir güzergahta bulunmaktaydı. Afyonkarahisar, Mondros Mütarekesinin hemen ardından başta İngilizler olmak üzere Fransızlar ve İtalyanlar tarafından işgal edildi. Afyonkarahisar tarihten itibaren var olan milli hassasiyetin, vatan, bayrak ve millet sevgisinin daha da hareketlenmesine yol açtı. Afyonkarahisar, aynı zamanda İzmir işgal edildikten sonrada belirli noktalarda ilklerin yaşandığı şehirlerden bir tanesi oldu" dedi.

Milli Mücadelenin fikri hazırlık aşamasında Afyonkarahisar'da iki alayın kurulduğunu ifade eden Altıntaş, "Afyonkarahisar'da Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kuruldu. Bunun hemen arkasından Kuva-yı Milliye oluşturuldu. İsmail Şükrü Hocamızın kurduğu Çelikalay ve Bayatlı Arif Bey'in oluşturduğu Karakeçili Milli Alay'ı Afyonkarahisar'da kuruldu. Afyonkarahisar kendi bünyesinden iki alay çıkardı. Afyonkarahisar, hem Çelikalay hem de Karakeçili Milli Alayını kuran ender şehirlerden bir tanesidir. Bu yönü son derece önemlidir. Afyonkarahisar, Milli Mücadele döneminde basın noktasında da önemli katkı sağlamıştır. İkaz Gazetesi Afyonkarahisar'da çıkmıştır. İsmail Şükrü Hocanın da İkaz Gazetesinde, Milli Mücadele noktasında vatanın kurtarılması için Damat Ferit Hükümetine karşı yazılarının olduğunu biliyoruz" dedi.

"İsmail Şükrü Çelikalay'ı Kaç Kişi Biliyor? "

Yalova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Çelik ise İsmail Şükrü Çelikalay'ın Meclis faaliyetleri hakkında konuştu. Çelik, milli değerlerin ve kültürün gençlere nasıl anlatılabileceği ve bilimin üzerinde durmanın zaruri olduğunu kaydetti. Çelik, "Değerlerimizi gençlerimize nasıl anlatabiliriz? Kültür ve medeniyetimizi gençlerimize nasıl aktarabileceğimizin üzerinde durmak zorundayız. İsmail Şükrü Çelikalay'ı kaç kişi biliyor? veya din ve devlet adamlarından Dehşet-i Nebil Efendi'yi? Milli Mücadelenin Müftüsü Hüseyin Bayık Efendi'yi, Ömer Lüfti Argeşo'yu, adları çok defa karışan Mehmet Şükrü Koç veya buna benzer değerlerimizi maalesef bilmiyor, hatırlamıyoruz. Ne kadar çok tekrarlarsak o kadar güzel olur. Demek ki sürekli tekrar gerekiyor. Daha fazla çalışmaya her zaman ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Din Adamlarının Milli Mücadeleye Katkısının Konuşulması Duygulandırdı"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu ise "Milli Mücadele'de Din Adamları ve İsmail Şükrü Çelikalay" başlıklı bir sunum yaptı. Sarıkoyuncu, "1990'lı yılından beri din adamları hakkında araştırmalar yapıyorum. Bu vefa programında çok duygulandım. Çünkü 90'lı yıllarda böyle toplantılar yapılmasına, din adamlarının da Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda ölüm kalım mücadelesindeki katkılarının belirtilmesini çok arzu ediyordum. Allah'a şükürler olsun ki bunu Afyonkarahisar'da görmekten çok mutluyum. Emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Panel, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.

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