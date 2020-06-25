İsmail Penbegüllü Gebze'de toprağa verildi
Eski Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü'nün 105 yaşında vefat eden babası İsmail Penbegüllü'nün cenazesi Gebze'de toprağa verildi.
25.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:15
Eski Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü'nün 105 yaşında vefat eden babası İsmail Penbegüllü'nün cenazesi Gebze'de toprağa verildi.
Ahmet Penbegüllü için Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile vatandaşlar katıldı.
Penbegüllü'nün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığında defnedildi.
Kaynak: AA