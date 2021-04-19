İsmail Küçükkaya ve eski eşinin davasında tanıklar dinlendi
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İsmail Küçükkaya ve eski eşinin davasında tanıklar dinlendi

İsmail Küçükkaya ve eski eşinin davasında tanıklar dinlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü haber sunucusu İsmail Küçükkaya ve eski Eda Demirci'nin tazminat davasında mahkeme tanıkları dinledi.

Ünlü haber sunucusu İsmail Küçükkaya ve eski Eda Demirci'nin tazminat davasında mahkeme tanıkları dinledi. Ertelenen duruşmanın ardından konuşan Demirci, "Bütün şiddete uğramış kadınlar ve susturulmaya çalışılan kadınlar adına görev bildiğim için mücadeleye devam ediyorum" dedi.

Eda Demirci eski eşi İsmail Küçükkaya'nın evlilikleri boyunca kendisine üç kez fiziksel, birçok kez de psikolojik şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuştu. Bu açıklama üzerine İsmail Küçükkaya, Eda Demirci hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle maddi-manevi 150 bin liralık tazminat davası açarken, Demirci ise tazminat davasına karşı dava açmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı-karşı davacı sıfatıyla Eda Demirci geldi. Davacı ve karşı davalı İsmail Küçükkaya ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Dosyada bulunan gizlilik kararı ve yayın yasağı nedeniyle duruşmaya basın mensupları ve izleyici alınmadı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Eda Demirci "Bütün şiddete uğramış kadınlar ve susturulmaya çalışılan kadınlar adına görev bildiğim için mücadeleye devam ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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