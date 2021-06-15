İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya nerede? İsmail Küçükkaya ayrıldı mı?

FOX ekranlarında hafta içi her sabah Çalar Saat programı ile izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya'yı bu sabah ekranlarda göremeyenler "İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya nerede? İsmail Küçükkaya ayrıldı mı, neden çalar saati sunmuyor, çalar saatte neden yok? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar..