İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
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İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz

Su zammıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan İsmail Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz" dedi.

13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:33
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz

'da suya gelen yüzde 40'lık indirim, vatandaşa büyük bir nefes aldırmıştı. Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. , suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

İMAMOĞLU, ENERJİYE BAĞLADI

İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Enerji maliyetlerindeki zam yüzde 50'nin üzerinde fakat biz, her şeye rağmen zamları en minimumda tutmayı düşünüyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN TEPKİ

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara 'dan tepki geldi. FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu, bunu merkezi hükümetin yeterince yaptığını ancak 'nun yapmaması gerektiğini söyledi.

"DAHA 1 YIL DOLMADAN..."

Küçükkaya, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Sayın İmamoğlu; İstanbul'da belediyenin batak olduğunu biliyoruz. Enkaz devraldığınızı da biliyoruz. Çok büyük bir borç yükü altında olduğunuzu da biliyoruz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Zam zam zam.. Siz başka iddialarla geldiniz. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz."


Haber Videosu: İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
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