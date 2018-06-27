Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'ya 3 Takım Talip Oldu

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmesine rağmen çok az forma şansı bulan İsmail Köybaşı'ya Süper Ligden 3 takım talip oldu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen, ancak çok az forma şansı bulan İsmail Köybaşı, yeni sezon öncesi kıymete bindi.

Tecrübeli sol bek ile Göztepe'nin yanı sıra Konyaspor ve Çaykur Rizespor da yakından ilgileniyor. Bu üç kulübün menacerler vasıtası ile Köybaşı'na teklif sunduğu öğrenildi.

COCU KARAR VERECEK

İsmail, yeni hoca Phillip Cocu'nun kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. 1 yıllık mukavelesi kalan İsmail, forma şansını az görürse takımdan ayrılacak.

Kaynak: Skorer

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