FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Spor » İsmail Keleş'ten bronz madalya - Spor

İsmail Keleş'ten bronz madalya

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.

28.02.2020 23:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:59
İsmail Keleş'ten bronz madalya

Havalı Silahlar Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.


Polonya'nın Wrocklaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler müsabakasında yarışan milli sporcu İsmail Keleş, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler