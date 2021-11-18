Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya 'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İsmail Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Kaya'nın hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

İSMAİL KAYA KİMDİR?

7 Temmuz 1983 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye'de tamamlayan Kaya, 2005 tarihinde İnönü Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde üst düzey yönetici olan Kaya, 2015 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. Evli olan Kaya, 1 çocuk babasıdır. İsmail Kaya 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye Milletvekilidir.

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