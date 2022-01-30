İsmail Kartal, takımını üç kulvarda da iddialı görüyor Açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın her kulvarda matematiksel olarak şansının devam ettiğini belirterek, "Üç kulvarda iddiamız var. Ne benim ne oyuncularımızın 'Biz havlu attık, lig bitti ve bu sene gittiği yere kadar gitsin' düşüncesi var." dedi.

Kartal, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yaptıkları kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Kampın güzel geçtiğini ifade eden Kartal, Antalya'ya birçok oyuncudan yoksun geldikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Mevcut oyuncular ile altyapıdan genç futbolcuların enerjilerinin, moral ve motivasyonlarının, çalışma isteklerinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Umuyorum ki buradaki enerji, motivasyon, coşku ve birlikteliğimizi en kısa zamanda maçlara yansıtabiliriz. Bunlar birden olacak şeyler değil. Futbol uzun vadeli yatırımlar isteyen bir alan. En kısa sürede alabileceğimiz en iyi verimi almak için çalışacağız. Fenerbahçe, büyük bir camia. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. En kısa zamanda oyuncuların moral ve motivasyonunu yükseltebiliriz, taraftarların beklentisi doğrultusunda birlikte sahada savaşan bir Fenerbahçe Futbol Takımı mantalitesini oluşturabiliriz. Bütün odağımız bu yönde."

Kartal, birkaç galibiyete ihtiyaçları olduğunu, üst üste alınacak üç puanlarla daha iyi olabileceklerini vurguladı.

Oyuncularıyla arkadaş gibi iletişim kurduğunu, olumlu geri bildirimler aldığını aktaran Kartal, takımın tam istediği noktada olmadığına dikkati çekti.

Kartal, Medipol Başakşehir maçına kadar taktik çalışacaklarını kaydetti.

Savaşan, mücadele eden takım ruhunu ortaya koymak için yoğunlaştığını vurgulayan Kartal, "Takımdaki oyuncular çıkış yapabilir. Elimizde kaliteli oyuncularımız var. Fazla vakit geçirdiğimiz oyuncular üzerinden hırsı, mücadelesi olan bir takım olabiliriz. Daha sonra da sakatlıktan, hastalıktan kurtulanlar üstüne koyarlar. Takımdaki ortam buna müsait. Ben inanıyorum, çıkış yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bence Mesut en iyisini ortaya koyamadı"

Kartal, Mesut Özil'in futbol kalitesine değinerek, yıldız oyuncunun en iyisini ortaya koyamadığını dile getirdi.

Mesut Özil'in belinde bir problem olduğunu anlatan Kartal, "Sürekli telefonda görüşüyorum. İnşallah bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu ve kalitesi tartışılmaz. Takımda kaliteli, büyük futbolcuların her zaman olması gerekiyor. Onların da biraz daha sorumluluk alması lazım. Türkiye ligi sert bir lig, kolay bir lig değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun istekli olmalarının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Kartal, bu oyuncuları önde oynatmayı düşündüğünü belirtti.

Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak ile ilgili transfer tekliflerini doğrulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Çok yoğun maç trafiğine gireceğiz. Bu oyuncuları verirsek yarın sakatlığı, hastalığı var. Bugün bir plan yapıyorsunuz, yarın 2 kişi olmuyor. Yoksa bu maçlara nasıl çıkacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Şimdilik biz transferleri düşünmüyoruz. Başkanımızla görüşüp karar vereceğiz. Yerlerine adam almadan bu oyuncuları hiçbir yere veremeyiz. Oynama şartı getirir, oynama maddesi koyarsınız. En az 10 maçta oynatma garantisi istersiniz, 'Yoksa vermiyorum' dersiniz, alacak olan kişi ona göre alır ya da almaz."

Transfer konularını kulüp başkanı Ali Koç ile görüştüğünü aktaran Kartal, "Nereye oyuncu lazım olduğunu bildirdim. Burada başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Devre arası transfer yapmak kolay değil. Burada UEFA kriterleri söz konusu olunca daha zor. Kulübümüz, başkanımız bütün bunları düşünerek hareket ediyor, bu takım için gece gündüz uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe her zaman sonuna kadar savaşır"

Kartal, Fenerbahçe'nin her kulvarda şansının devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın doğal olarak 'Olmayacak mı?' hissi var. Fenerbahçe'nin her kulvarda matematiksel olarak şansı devam ediyor. Üç kulvarda iddiamız var. Ne benim ne oyuncularımızın 'Biz havlu attık, lig bitti ve bu sene gittiği yere kadar gitsin' düşüncesi var. Ben iddialı olduğum için buraya geldim, oyuncularımız iddialı olduğu için burada. Taraftarlarımız merak etmesin. Fenerbahçe her zaman sonuna kadar savaşır ve mücadelesini eder. Bundan şüpheleri olmasın. Oyuncularımız ve biz sonuna kadar bunun bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarın beklentilerini, isteklerini ve o ruhu ortaya koyalım, ondan sonra başarılı oluruz olamayız orasına bakacağız."

Kartal, her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını ve taraftarlara yakışır mücadele etmek için mücadele vereceklerini söyledi.

Çok fazla ve hep birlikte çalışma imkanı bulamadıklarına işaret eden Kartal, "Çok sık maç oynayacağız. O bizi biraz yıpratabilir. Burada umuyorum ki hep birlikte çok fazla sakatlık olmadan ayakta kalıp bu mücadeleyi en iyi şekilde verebiliriz ve yolumuza devam edebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Kartal, altyapıdan iyi oyuncuların geldiğini, Fenerbahçe akademisinin gelecekleri olduğunu sözlerine ekledi.