SPOR İsmail Kartal : Söz konusu Fenerbahçe ise sorumluluğu omzumda taşırım

"Takımın mental olarak biraz enerjisinin düşük olduğunu gördüm"

"Taraftarlarımız her zaman haklıdır"

"Zamana ihtiyacım var ama bazı şeyleri elde edebileceğimizi düşünüyorum"

"Mesut dünya çapında yetenekli bir oyuncu"

"Eksikler döndüğünde farklı bir Fenerbahçe oluşturacağımızı düşünüyorum"

"Şu an sezon sonu için bir şeyim yok"

" Altay Bayındır benim evladım gibidir"

"Transfer konusunda şu anda planlanmış bir şey yok"

"Tesisler daha güzelleşmiş"

"Oyuncularımla en hızlı nasıl hareket ederiz onun planlamasını yapacağız"

"Burada çalışan antrenör arkadaşlarım bana raporları verdiler"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise geçmişte olduğu gibi bugün de bu sorumluluğu omzumda taşırım" dedi.

İsmail Kartal'ın Ülker Stadyumu'ndaki 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş, Ruşen Çetin ve Fethi Pekin katıldı.

Hayatının çok önemli bir parçası olan Fenerbahçe'de büyük mutluluklar yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan İsmail Kartal, 2'nci kez kendisini bu göreve getiren Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Ali Koç ile çok samimi bir görüşme sonrası göreve geldiğini dile getiren Kartal, "Beni aradığında hiç tereddüt etmeden başkanla buluşmaya gittim. Başkan bana, Fenerbahçe futbol aklı olarak yaşananları, giden teknik direktörle ilgili yaşananları, takımın durumunu her şeyi net ifade etti. Bu takımın bir parçası olmamı istedi benden. Ben de Fenerbahçe için, her zaman takımın parçası olmam için, bu takımı takip ettiğimi, oyuncuların kapasitesini bildiğimi kendisine izah ettim. 'Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise geçmişte olduğu gibi bugün de bu sorumluluğu omzumda taşırım' dedim. Fenerbahçe çatısı altında bana destek olunduğu sürece gerisi teferruattır. Bu tribünlerden gelen biri olarak hiç bir şey düşünmeden bu camiaya gönül veren, kalpten severek her şeyimi vermeye hazır bir insanım. Bunun için bu görevi kabul ettim. Çok kısa bir zaman oldu" dedi.

"TAKIMIN MENTAL OLARAK BİRAZ ENERJİSİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Samandıra'da 8 gündür vakit geçirdiğini ve çalıştıklarını ifade eden Kartal, "Şu an takımın mental olarak biraz enerjisinin düşük olduğunu gördüm, gözlemledim. Oyuncuların kariyerlerinin yukarıda olduğunu ama mental olarak biraz aşağıda olduğumuzun farkındayım. Şu an mental olarak takımı yükseltmek için bütün çabamla uğraşıyorum. Bir taraftan da oyuncularımızın fiziksel olarak teknik taktik olarak ne yapması gerektiğini, pozitif futbol oynamamız gerektiğini, taraftarlarımızın ne istediğini bilen bir antrenörüm. Başkanın ve yöneticilerimizin nasıl bir futbol sahada görmek istediklerini, nasıl bir Fenerbahçe ruhunun sahaya yansıtılması gerektiğinin farkındayım. En büyük sorunum şu anda zaman. Zamanla yarışıyorum. Oyuncularımla vakit geçirmem, çalışmam, fizik teknik taktik ve mental olarak zamanımız olsaydı bunu çok önemli bir fırsata çevirebilirdik. Böyle bir şansımız yok, üç günde bir maç oynuyoruz. Buna rağmen Samandıra'da geçirdiğim 7 günde oyuncularımla yaptığım grup toplantılarında, bireysel toplantılarda oyunculardan pozitif elektrik aldım, bu da beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN HAKLIDIR"

Taraftarların haklı olarak istenilen sonuçlar ortaya çıkmayınca tepki gösterdiğini dile getiren İsmail Kartal, "Taraftarımız her zaman haklıdır. Taraftarlar varsa biz varız. Taraftarlarımız sayesinde bu camia ayakta kaldı. Biz birlik olduğumuzda en zor bugünde birlikte nasıl bir camia olduğumuzu herkese gösterdik. Bu kulüp en büyük sivil toplum gücüdür. 3 Temmuz sürecinde bunu herkese gösterdik. Ben evimde bu göreve gelmeden önce Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken bazen çok üzülüyordum. Bu takım bu değil, bu oyuncular bu değil. Çok daha iyisini yapabileceklerini görebiliyordum. 3 kulvarda gidiyoruz. Ne kadar kötü olsa da 17 puan gerisindeyiz. Matematiksel olarak her şeye rağmen şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası var, konferans ligleri var. Çok koşan disiplinli Prag gibi bir takıma karşı oynayacağız. Hep birlikte bir karar aldık. 3 kulvarda mücadele ediyoruz ve oyuncularımızı burada mücadele edebilecek seviyeye getirmek benim görevim. Bunun için buraya geldim. Bunu da oyuncularımla konuşarak başarabileceğimi düşünüyorum. Bunları başarabilmem için Fenerbahçe ailesi olarak taraftarlarımızın yarınki maçta özellikle bir milat olarak bir başlangıç yapmak istiyorum. Hakemin başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar taraftarların bu takıma, oyunculara güvenmelerini istiyorum. Taraftarlarımıza güveniyorum, onların da beni sevdiğini biliyorum. Benden çok oyuncularıma inanmalarını, destek olmalarını istiyorum. Bugün birlik olma, beraber olma günü. Bunun için buraya geldim. İnşallah hep birlikte bir ekip olarak kimse başkanımızın yöneticilerimizin bize inanan ve güvenen medya mensuplarımızın vereceği hoşgörüyle biraz zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın, zamanla düzeltebileceğime inanmalarını istiyorum. Oyuncularımızın her biri bizim için değerlidir. Değerli oldukları için buradalar. Onlara bu formanın değerini, bunu giymenin sorumluluğunu ne yapmaları gerektiğini anlattım. Bundan sonra bu bilinçle maçlara hazırlanacağımızı, bu bilinçle özel yaşantılarında hareket etmelerini onlardan istedim. Bu benim hakkım. Bütün taraftarlarımızın benden beklentisi var, ben hayatımı bu işe verdim. Bu yolda oyuncularımın bana verdikleri enerji pozitif. İnançlıyım, mutluyum, oyuncularıma güveniyorum. Kısa zamanda her şey değişmeyebilir. Zamana ihtiyacım var ama bazı şeyleri elde edebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"MESUT DÜNYA ÇAPINDA YETENEKLİ BİR OYUNCU"

İçinden geldiği gibi konuşan bir insan olduğunu ve rol yapamadığını dile getiren İsmail Kartal, "Mesut dünya çapında yetenekli bir oyuncu, düzgün de bir insan. Kendisiyle dün görüştük. Ufak tefek problemler olabilir. Biz Fenerbahçe ailesi olarak görüştük ve samimi bir görüşme geçti. Kendisi de bundan mutlu oldu. Bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bugün bu ülkede kaç tane İrfan gibi oyuncu var, bunlar bizim oyuncularımız, bunlara sahip çıkacağız. 3 kulvarda gidiyoruz ve hepsi bizim oyuncumuz. El ele vereceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

"EKSİKLER DÖNDÜĞÜNDE FARKLI BİR FENERBAHÇE OLUŞTURACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Oyuncu felsefesinin dörtlü olduğunu belirten İsmail Kartal, "Taraftarlarımızı mutlu edecek pozitif futbolun gereği neyse onu yapacağız. 'Düğmeye bastık yapalım' denecek işler değil elbette. Biraz sabır gerekiyor. Bu oyuncular kaliteli. Eksikler döndüğünde farklı bir Fenerbahçe oluşturacağımızı düşünüyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Çalışacağız ve elimizden geleni yapacağız. Başkanıma saygım sonsuzdur. Şu 2 maçı oynayalım. Bu 2 maçtan sonra başkanımızla oturup bir şeyleri planlayacağız. Başkanımızın enerjisi çok yüksek. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Şu anda bugünden yarına şunu alalım diye bir şeyler konuşmadık" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN SEZON SONU İÇİN BİR ŞEYİM YOK"

İsmail Kartal, sezon sonu durumunun ne olacağının sorulması üzerine, "Ben Fenerbahçeliyim. Bugünden yarına bunları konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bugün için en üst seviyeye takımı nasıl çıkartırım, bunun için buradayım. Şu an sezon sonu için bir şeyim yok. Ben Fenerbahçeliyim. Başkanla konuşuruz. Her zaman için güzel ve doğru olanın yolunu buluruz Fenerbahçe'nin başarısı için. Bu karakter doğuştan derler ama çok inanmıyorum. Karakter hayat içinde yaşadıklarınızla yoğrulmakla olan bir iradedir. Oyuncularımla yapmış olduğum toplantılarda bire bir görüşmelerde beden dilim, antrenmandaki hırsım, birazcık bir yerlerden alacaklardır diye düşünüyorum. Ekibimle yapacağımız çalışmalarla onu biraz adım adım sabır gösterirsek üzerine koyacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"ALTAY BAYINDIR BENİM EVLADIM GİBİDİR"

Altay Bayındır'ın Ankaragücü'nden öğrencisi olduğunun altını çizen Kartal, "İlk oynatan benim, o benim evladım gibidir. Berke de Ertuğrul da evladım gibidir. Berke'nin durumu iyiye gidiyor. Altay'ın da 10 gün içinde normal takım antrenmanlarına başlayacağını düşünüyorum. Duruma göre pozisyonumuza göre sayın başkanla 2 maçtan sonra tekrar bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER KONUSUNDA ŞU ANDA PLANLANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Sezon başından beri transferlerin Vitor Pereira'nın sistemine göre yapıldığını kaydeden İsmail Kartal, "Dörtlüye geçtik, burada oynayacak oyuncularımız var ama bu birden kolay olacak işler değil. Adapte olmaları gerekiyor bu sisteme. Aynı oyuncuların birlikte oynayıp bunu sindirmesi lazım. Bu arada da sonuçların iyi gelmesi gerekiyor özgüven kazanmaları için. Oyuncuların bundan keyif alması gerekiyor. Ondan sonra zaman içinde üstüne koya koya yoluna devam eder. Bu sisteme göre transfer konusunda şu anda planlanmış bir şey yok. Elimizdeki oyuncular değerli. Onların değerli olduklarına inanıyoruz" dedi.

"TESİSLER DAHA GÜZELLEŞMİŞ"

İsmail Kartal, yeniden göreve gelmesiyle tesislerdeki değişimin sorulması üzerine şunları dile getirdi:

"Tesisler daha güzelleşmiş. Başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ederim. Ben teknik direktör olduğumda oraya 3 antrenör arkadaşımızı getirmiştim. Zeki Göle, Melik Şah ve Fatih hoca. Onlar zaten orada. Tesisler daha kullanılabilir, kondisyon salonu, yemekhane bölümü, odalar, futbolcuların her türlü imkanları daha artırılmış. Her şey bu takımın daha fazla başarılı olması için. Her şey bir adım daha öne çıkmış durumda. Bu da beni çok mutlu etti."

"OYUNCULARIMLA EN HIZLI NASIL HAREKET EDERİZ ONUN PLANLAMASINI YAPACAĞIZ"

Ligdeki 2 maç sonra Antalya'ya giderek kamp yapacaklarını ifade eden İsmail Kartal, "Orada 1 hafta çalışacağız. Sonra şubat ayında 3 günde bir maç yapacağız. Orada ne kadar iyi çalışabilirsek, ne kadar hızlı şekilde taktik, fiziki, mental anlamda oyuncularla bir arada olup bunları gideririz. Onu zaman gösterecek. Gönlüm isterdi ki şu anda 3-4 hafta vaktim olsaydı. Oyuncularımla en hızlı nasıl hareket ederiz onun planlamasını yapacağız" dedi.

"BURADA ÇALIŞAN ANTRENÖR ARKADAŞLARIM BANA RAPORLARI VERDİLER"

İsmail Kartal, Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik kurşunlanma olayını hatırlatarak, o zaman iyi bir takım olduklarını belirtti. Kartal, "O günkü istatistikler son 20 yılın en iyileriydi, kırılamadı o. Takımdan birçok oyuncu gitti, ayrıldı, sonra tekrar çok büyük transferler yapıldı, olmadı. Ben tüm raporlarımı, atletik performansları o dönem Pereira, Terraneo ve Aziz başkanımıza sunmuştum. Bugün Pereira ayrıldı, ben geldim ve üçlü sistem vardı. Benim kendime göre pozitif futbolda dörtlü sistemi savunan biriyim. Bunu hayata geçirmek için uğraşıyorum. Ben herhangi bir rapor almadım. Ama burada çalışan antrenör arkadaşlarım bana raporları verdiler" şeklinde konuştu.